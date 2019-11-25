Рынок в России стоимостью триллион рублей возьмут под контроль

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила создать единую систему учета металлолома и обязать госкомпании продавать его только через биржу. Общий рынок металлолома в России оценивается в триллион рублей, на госкомпании приходится около половины, пишет «Коммерсантъ».

В доработанном проекте постановления правительства, который есть в распоряжении издания, говорится, что на экспорт разрешается только продажа лома, купленного на бирже. Если госкомпания не сама занимается сбором лома, то она может купить услуги по переработке и дальнейшей реализации лома на биржевых торгах. В ФАС подтвердили существование таких предложений.

В свою очередь представитель вице-премьера Дмитрия Козака рассказал, что начало биржевых торгов ломом было запланировано на 1 апреля 2020 года.

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В проекте постановления указывается, что нынешние правила работы с ломом могут снижать эффективность госкомпаний и отдельных отраслей промышленности. Упомянут и возможный рост тарифов на услуги естественных монополий.

Главными лоббистами биржевых торгов ломом стали российские металлургические компании, которые жаловались, что им приходится покупать лом по завышенным ценам. Также они предупредили, что из-за непрозрачности в этой сфере металлурги постоянно находятся под угрозой обвинения в уходе от налогов. Главным противником остается крупнейший игрок на рынке — компания «Транслом». В 2017 году она стала единственным закупщиков лома у ОАО «РЖД» и Минобороны. По данным депутата Госдумы Андрея Лугового, закупки происходят по ценам, которые существенно ниже рыночных.

Ранее главы семи крупнейших компаний, занимающихся заготовкой отходов и лома черных и цветных металлов, направили Козаку коллективное обращение с просьбой не поддерживать изменения от ФАС. Они объяснили, что в разных регионах стоимость лома сильно отличается. По мнению авторов письма, госрегулирование экспорта приведет к тому, что компании покинут рынок, объем поставляемого лома уменьшится, и цены взлетят еще выше.

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