Ломозаготовители попросили Козака отменить проект новых экспортных правил

Руководители семи крупнейших компаний, занимающихся заготовкой отходов и лома черных и цветных металлов, направили заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Козаку коллективное обращение с просьбой не вводить в действие, разработанные ФАС изменения, меняющие порядок экспорта лома за границу. Текст обращения имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Согласно проекту новых правил, которые сейчас проходят общественное обсуждение, экспорт лома и отходов черных и цветных металлов за пределы РФ в государства не являющиеся членами ЕАЭС допускается исключительно в случае если таковой лом приобретается на основании сделок совершенных на биржевых торгах. При этом организации при осуществлении сделок с ломом на внутреннем рынке обязаны предоставлять информацию о них бирже в целях формирования индикаторов на лом черных и цветных металлов через анализ внебиржевых сделок.

Авторы обращения указывают, что данные меры не соответствуют заявленным инициаторами целям и не принесут желаемого эффекта, поскольку несмотря на существующие ГОСТы, предприятия применяют разные обозначения одного и того же вида лома. Кроме того, лом имея большую номенклатуру внутри одной марки, имеет большой разброс по ценам и в связи с экономическими, географическими и климатическими особенностями нашей страны цена на один и тот же вид лома металлов может различаться до 50 процентов. Таким образом, определить единый индикатор цен не представляется возможным. Предоставление же сведений на биржу в течение трех рабочих дней с момента определения существующих условий договора на практике не осуществимо по массе объективных условий, которые причисляются в письме.

«Экспорт лома до 1 сентября 2019 года оказывал положительное влияние на международный торговый баланс России. С 2000 года экспорт вторичных металлов принес больше 20 миллиардов долларов. Экспорт, не превышающий 14 процентов от ломосбора, помогает устойчивости ломозаготовителей в периоды, когда спрос на внутреннем рынке падает», — прокомментировал обращение директор Ассоциации «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. «В свою очередь — квотирование экспорта с 1 сентября 2019 года по факту превратилось в закрытие рынка почти на месяц — первые лицензии экспортеры получили в конце сентября. Внутренние потребители тоже стали отказываться от закупки у независимых компаний — лом стал никому не нужен, что повлияло на резкое снижение цен. Так было в Казахстане, когда закрыли экспорт. Только обернулось все это потом резким скачком цен, потому что ломосбор упал, из-за того, что многие компании обанкротились и ушли с рынка», — говорит он.

«За последние годы в отрасль было инвестировано большое количество средств (в совокупности более 1 миллиарда рублей), появились объекты СМП, которые чувствуют себя уверенно, рынок пришел к эффективному саморегулированию, а теперь государство бросает нас в никуда. Мы против любых ограничений экспорта. Мы генерируем экспортную выручку, что является позитивным моментом для бюджета. Чтобы бизнес уверенно работал нужно установить понятные законы и не менять их каждый год : а у нас получается изменения в налоговый кодекс по НДС с 2018 года , потом квотирование менее чем через год. Сегодня у экспортеров заморожены огромные средства в НДС, в связи с тем что экспорт в сентябре был заморожен в связи с невозможностью получить экспортную лицензию, а агентский НДС на остаток товара на складе платить нужно. Еще одно нововведение, уже третье за последние 2 года просто приведет к банкротству более 50 процентов компаний», — отметила генеральный директор компании «Металика» Наталья Шевчук.

«Необходимо учесть страновые особенности, так как цена одного и того же вида лома может разнится в зависимости от региона сборки. Еще важный вопрос — создание инфраструктуры для размещения биржевого товара. И еще ряд нюансов. Все это можно сделать пошагово и обдуманно, прорабатывая каждый вопрос с ломозаготовителями, иначе мы получим ситуацию, когда поручения президента начинают выполнять слишком рьяно и вбрасывают бизнес в новые условия, не объяснив правил и не учитывая специфику», — считает глава компании «ПсковВторМет» Дмитрий Стечкевич.

Совокупный объем экспорта предприятий, которые обратились к вице-премьеру с обращением, составляет 2 миллиона тонн, количество сотрудников — более тысячи человек. За пять лет работы эти предприятия инвестировали в бизнес более 1 миллиарда рублей.

