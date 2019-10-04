Представитель Козака опроверг передачу «Транснефти» пунктов приема нефти

Официальный представитель заместителя председателя правительства России Дмитрия Козака заявил, что решений о передаче всех пунктов приема нефти под контроль компании «Транснефть» кабинетом министров не принималось. Об этом сообщает РБК.

О том, что никаких решений об изменении формы контроля за приемо-сдаточными пунктами, через которые в магистральные трубопроводы «Транснефти» поступает нефть, на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака не принималось заявил РБК его официальный представитель Илья Джус. По его словам, на совещании была зафиксирована необходимость непосредственного участия «Транснефти» в контроле на пунктах пропуска за качеством поступающей нефти. «Однако решений о форме такого контроля, а тем более о переходе права собственности на пунктах приема нефти на совещании в правительстве не принималось», — пояснил Илья Джус.

Более того, большинство участников совещания выступили резко против этой инициативы. «Транснефти» поручено детализировать и объяснить свою позицию, утверждает один из участников совещания у вице-премьера. По его словам, на совещании у Дмитрия Козака обсуждался вопрос предельно допустимого уровня хлорорганических соединений (ХОС) и ужесточения ответственности «Транснефти» за качество нефти в трубе, говорит источник.

Компания «Транснефть» уточнит свою позицию по контролю над приемо-сдаточными пунктами (ПСП) и представит ее вице-премьеру Дмитрию Козаку в ближайшее время, рассказал один из участников совещания. «Информация о том, что по этому вопросу приняты какие-либо решения не соответствует действительности. Участники совещания, включая Минэнерго, выступили против инициативы "Транснефти" по ПСП, поэтому компании поручено аргументировать свою позицию», — сказал он.

Когда состоится новое обсуждение, источник не рассказал, уточнив, что «Транснефть» должна представить документы вице-премьеру «в кратчайшие сроки». По словам источника, главным вопросом прошедшего совещания стал предельно допустимый уровень содержания ХОС в нефти и ужесточения ответственности «Транснефти» за качество нефти в трубе.