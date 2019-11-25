Россиян предупредили о риске подорожания бытовой техники

В России может подорожать бытовая техника. Об этом пишет газета «Известия».

Цены на такую продукцию могут вырасти из-за введения маркировки на технически сложные товары. Представители бизнеса утверждают, что доля фальсификата среди холодильников, телевизоров и фотокамер ничтожно мала. Такую продукцию подделывать не только нерентабельно, но и довольно трудно. Кроме того, каждый технически сложный товар в большинстве случаев и так имеет серийный номер.

Бизнес выразил озабоченность в связи с тем, что с декабря вступает в силу маркировка на фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки. На остальные виды электроники и бытовую технику — с лета 2020 года. По замыслу авторов инициативы, введение меток на технические товары защитит потребителей от некачественных товаров, а также поможет повысить налоговые и таможенные сборы.

В конце сентября сообщалось, что новые правила маркировки могут привести к росту цен на минеральную воду. Тогда производители утверждали, что доля контрафактной продукции в категории минеральных и питьевых вод не превышает уровня статистической погрешности — менее 1 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!