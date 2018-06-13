В Сибири сожгли полсотни шуб

Судебные приставы отправили на уничтожение 53 меховых изделия, которые изъяли полицейские в магазинах Томска и Кемерова. Об этом в среду, 13 июня, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе управления ФССП по Томской области.

«Изделия из меха отечественного производства не имели правильной маркировки, поэтому товар признали незаконным. Среди изъятого — шубы, дубленки, жилетки с использованием овчины, мутона, норки и кролика. Оценочная стоимость продукции составила более 1,3 миллиона рублей», — говорится в пресс-релизе.

Весь товар сожгли на площадке томской утилизирующей компании.

В Хабаровском крае по решению суда в 2015 году уничтожили 511 килограммов черной икры, найденной в катафалке. Ликвидация прошла на одном из полигонов твердых бытовых отходов в присутствии сотрудников правоохранительных органов и понятых. Организатор преступной схемы получил пять лет и два месяца лишения свободы, двое участников — по три года каждый, четвертый — 2,5 года.

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