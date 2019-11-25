Boeing 747 пробыл в небе девять минут и установил рекорд

Самолет Boeing 747 авиакомпании British Airways совершил самый короткий рейс для самолетов данного типа. Об этом сообщает Daily Star.

Авиалайнер преодолел расстояние около четырех миль (6,4 километра) от аэропорта Кардиффа, Уэльс, до военной авиабазы Сейнт Атан за девять минут. Самолет вылетел в 11:09 утра в понедельник, 25 ноября, набрал высоту 1143 метра и взял курс в сторону моря. Затем Boeing развернулся, начал снижение, а затем приземлился в 11:18.

Это был последний рейс для данного воздушного судна — в Сейнт Атане его разберут. Ранее авиакомпания British Airways заявила, что начнет постепенно выводить из своего флота все Boeing 747 из-за их слишком большого расхода топлива. Первыми отправят на слом самые старые лайнеры, а в 2024 году перевозчик избавится и от своих самых современных 747.

На данный момент именно Boeing 747-400, выпущенный 28 лет назад, является самым старым самолетом, который использует British Airways.

Ранее в ноябре самолет австралийской авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет. Лайнер Boeing 787-9 Dreamliner вылетел из Лондона в Сидней и пробыл в воздухе 19 часов 19 минут. За это время 50 пассажиров на борту увидели два восхода солнца — в Европе и Азии.

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