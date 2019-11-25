Назвавший себя Пельменем Кондольским россиянин снова сменил имя

Житель Троицка Челябинской области Роман Грошев, который ранее назвал себя Пельмень Кондольский, сменил имя и фамилию в паспорте на Билет Призыва Нет. Об этом молодой человек сообщил на своей странице во «Вконтакте».

По словам россиянина, такое имя он взял в качестве оберега от призыва на военную службу. «Армия оказалась ближе, чем мне казалось», — написал он.

В августе молодой человек заявлял, что хочет вернуть себе настоящее имя, так как идти в армию с измененным он не желает. По его словам, он также не свыкся с мыслью, что у его детей будет отчество Пельменьевичи.

Молодой человек стал известен после того, как победил в конкурсе, где разыгрывалось 200 килограммов пельменей. Согласно его условиям, для победы надо было сменить имя и фамилию на Пельмень Кондольский. Недолго думая, россиянин подал заявление и вскоре получил новый паспорт.

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