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Украинский военный получил в Донбассе уникальные ранения

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Военнослужащий украинской армии получил в Донбассе около 50 осколочных ранений по всему телу. Об этом сообщает принадлежащее Министерству обороны Украины агентство «Армия Inform».

В частности, во время удаления осколков при помощи медицинского магнитного инструмента половина из них не магнитилась. По словам медиков, поражающие элементы имели разную структурную основу и подобные ранения впервые встречаются в их практике. Как рассказал пострадавший, ранения он получил от взорвавшегося в воздухе на небольшой высоте снаряда, осколки которого начали разлетаться по эпицентру и поражать личный состав вокруг.

На своей странице в Facebook украинский журналист Юрий Бутусов написал, что речь идет о сержанте 46-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он также сообщил, что снаряд был сброшен с беспилотника, который принадлежал ополченцам самопровозглашенных республик Донбасса.

18 ноября журналист указывал, что речь идет о сброшенной боевой гранате.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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