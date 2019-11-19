В Донбассе появились американцы

К линии соприкосновения в Донбассе прибыли американские военные инструкторы. Об этом заявил офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко, чьи слова передает РИА Новости.

По его словам, американские военные остались на территории Украины и были перемещены в зону боевых действий после проведения совместных американско-украинских учений «Стремительный трезубец». Он утверждает, что в настоящее время уже около десяти американских военнослужащих работают с 14-й бригадой вооруженных сил Украины. Именно с позиции этой бригады усилились обстрелы по территориям самопровозглашенных республик.

Занятия по подготовке украинских военных под руководством американцев проводятся с 15 ноября в районе населенного пункта Крымское. «Основное внимание уделяется обучению минно-взрывному делу и слаженности действий в составе групп, численностью три — пять человек», — уточнил Филипоненко.

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Ранее над позициями украинских военных в Донбассе возвысился флаг США. «Такими действиями недальновидные украинские полководцы пытаются всеми правдами и неправдами обратить на себя внимание своих покровителей и дать им понять, что целиком и полностью готовы на все ради подачки с барской руки», — прокомментировали это в ЛНР.

Учения «Стремительный трезубец» прошли в сентябре во Львовской области. Эти маневры проходят ежегодно с 1994 года. В нынешнем году в них приняли участие около 4 тысяч военнослужащих из 14 стран мира, в том числе из США, Канады, Великобритании, Молдавии, Грузии и Польши.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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