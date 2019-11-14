США призвали Россию cотрудничать с Украиной на Донбассе

России стоит продолжать сотрудничество с Украиной в Донбассе, это поможет украинскому государству вернуть контроль над собственными границами. Об этом заявило посольство США в Киеве на своей официальной странице в Twitter.

«Мы приветствуем разведение сил и средств в Петровском. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, к продуктивному сотрудничеству с Украиной, чтобы способствовать дальнейшему прогрессу в восстановлении украинского контроля над границей между странами», — говорится в сообщении.

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11 ноября стало известно, что в Донбассе завершилось продолжавшееся в течение трех суток разведение войск Украины и ДНР в районе населенных пунктов Петровское и Богдановка. После этого специалисты начали разминирование района.

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский отчитался перед главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ об успешном разведении войск у населенного пункта Золотое. Он подчеркнул, что мероприятие состоялось, несмотря на «сложную ситуацию».

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