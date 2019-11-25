Актер Дмитрий Ульянов прокомментировал новости о своей госпитализации

Российский актер театра и кино Дмитрий Ульянов опроверг новости о своей госпитализации. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Нет, все отлично. Все хорошо. Это неправда», — заявил артист. Он пояснил, что в настоящий момент находится дома.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что Ульянов попал в больницу в тяжелом состоянии. Отмечалось, что с утра актер жаловался на боли при ходьбе и головокружение, в связи с чем приехавший к нему врач скорой помощи принял решение о срочной госпитализации.

Ульянов работал в Государственном академическом театре имени Вахтангова, в Центре драматургии и режиссуры под руководством Казанцева и Рощина и в «LA’Театре». Его фильмография насчитывает более 60 работ. Среди наиболее известных картин и сериалов с его участием — «Граница: Таежный роман», «72 метра», «Спящие», «Изгнание», «Богиня: Как я полюбила», «Остров ненужных людей», «Марш Турецкого» и «Год золотой рыбки».

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