Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина госпитализировали в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, 84-летний актер доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Он сам вызвал скорую после того, как у него несколько дней держалась высокая температура.

Юрий Соломин с 1998 года возглавляет Государственноый академический Малый театр. Он ставил такую театральную классику, как «Ревизор» и «Чайка», также на его счету более 50 ролей в кино.

Он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

16 ноября сообщалось, что актер Валерий Гаркалин сбежал от врачей. Ему стало плохо в одном из ресторанов, артист вышел на улицу, но его самочувствие не улучшилось, и он упал на землю. Очевидцы вызвали скорою помощь, однако по приезду бригады медиков Гаркалин резко встал и скрылся в направлении своего дома.

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