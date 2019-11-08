Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

По данным канала, актера увезли на скорой помощи во время спектакля в МХТ имени Чехова. Он жаловался на боли в пояснице и онемение ноги.

Отмечается, что врачи в течение часа оказывали помощь Вернику на месте, однако приняли решение о его госпитализации.

6 ноября сообщалось о госпитализации французской актрисы Катрин Денев, 76-летняя Денев перенесла ишемический инсульт легкой степени.

Игорь Верник — российский актер театра и кино, телеведущий и продюсер. Играл в фильмах «12», «Упасть вверх», «Орел и решка», «Восемь с половиной долларов». Вел передачи «Рек-тайм», «Проще простого», «Доброе утро». В 2016 году ему присвоили звание народного артиста России.

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