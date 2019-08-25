Сына Игоря Верника затравили за сморкание в пятитысячную купюру

Сын актера Игоря Верника — Григорий Верник — подвергся критике в соцсетях за публикацию в Instagram снимка, на котором он сморкается в купюру номиналом пять тысяч рублей. В настоящий момент фото удалено, однако продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин сделал его скриншот и опубликовал в своем аккаунте.

«Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым», — написал он.

C ним были согласны и комментаторы. «Если бы подобная "золотая молодёжь" знала цену заработанных своим трудом денег, то не вытирала бы нос денежными знаками РФ», — писал один из юзеров. «Походу мы уже второе дно пробили... Время включить грустную музыку и начать спускать шлюпки на воду», — писал другой.

Отец Григория объяснил Telegram-каналу «Подъем», что это кадр из короткометражки, в которой его сын играет отрицательного персонажа.

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