Игорь Верник на джипе прокатился по пешеходной улице в Москве

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Российский актер Игорь Верник проехался на внедорожнике по пешеходной зоне в Москве. Видеозапись, сделанную очевидцем, опубликовал канал «Москва 24».

Автор записи рассказал, что Range Rover Верника двигался через толпу в Камергерском переулке. Его сопровождали охранники в форме с рациями, которые отгоняли людей. На кадрах слышно, как мужчина кричит: «Пропустите, Верник едет!»

Отмечается, что комментариев полиции по данному видео еще поступало.

В октябре актер Алексей Панин за рулем внедорожника Mercedes Gelandewagen проехал по пешеходной улице в Саратове и выложил видео в свой Instagram. В областном ГИБДД пообещали провести проверку по данному факту.

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