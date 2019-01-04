Прокатившийся на джипе по пешеходной улице Верник объяснился

Российский актер Игорь Верник рассказал, что у него есть официальное разрешение на проезд по Камергерскому переулку, так как он является сотрудником МХТ имени Чехова. Его слова передает РИА Новости.

По словам актера, 3 января он ехал на место своей работы — МХТ имени Чехова, который находится в Камергерском переулке. Он отметил, что подобное разрешение на проезд есть у всех сотрудников театра.

Помимо этого, Верник опроверг информацию о наличии у него охраны и назвал это «бредом».

Ранее канал «Москва 24» опубликовал видео, на котором Верник проехался на внедорожнике по пешеходной зоне в Москве. Отмечалось, что его сопровождали охранники в форме с рациями, которые отгоняли людей.

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