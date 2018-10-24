Саратовские мажоры «задали жару как в Need for Speed» и сняли это на видео

majorka_777_ / Instagram

В Саратове уличные гонщики на большой скорости проехали на трассе сквозь небольшой проем в многотонной машине с башенным краном. Видео, снятое из салона автомобиля, опубликовано в Instagram-аккаунте Majorka 777.

Автор поста отметил, что гонщики «задали жару, как в детстве в Need for Speed». Полиция начала искать участников заезда.

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