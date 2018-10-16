Мажоры прокатились на BMW по Подмосковью со скоростью авиалайнера

majorka_777_ / Instagram

Мажоры на BMW прокатились по Подмосковью со скоростью взлета Boeing 747. Видео поездки опубликовано в сообществе majorka_777 в Instagram.

На кадрах видно, как водитель BMW M6 разгоняется почти до 300 километров в час по дороге в Шереметьево. Эта скорость превышает скорость авиалайнера в момент взлета — она составляет 270 километров в час.

«Когда очень спешишь во аэропорт», — говорится в подписи к видео. В комментариях подписчики отмечают, что водителю незачем спешить на самолет, — он уже «летит» на своей машине.

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