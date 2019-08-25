Сын Верника объяснился за сморкание в пятитысячную купюру

Сын актера Игоря Верника Григорий объяснил свое фото, на котором он сморкается в купюру номиналом пять тысяч рублей. Его слова передает Ura.ru.

По словам Верника-младшего, купюра была ненастоящая, а само фото было сделано на съемочной площадке. «Я даже не хочу комментировать это. Единственное, что хочу сказать, что я, естественно, отношусь к деньгам с уважением, потому что они всем и всегда достаются трудом», — сказал он.

Отец Григория Игорь Верник также уточнил, что фото — это кадр из нового фильма, в котором снимается его сын. «Съемки проходили неделю назад. Он играет гламурного подонка вместе со свои однокурсником. Это просто кадр со съемочной площадки», — отметил он.

Ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин опубликовал скриншот фото, на котором Григорий Верник сморкается в купюру номиналом пять тысяч рублей. «Вытирать нос пятитысячными купюрами, когда страна голодает и люди еле сводят концы с концами. Так оскорблять нашу национальную валюту считаю недопустимым», — написал он. Его поддержали комментаторы в сети.

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