Стали известны подробности о состоянии Верника

У актера Игоря Верника произошло обострение остеохондроза. Об этом телеканалу «360» рассказал брат артиста Вадим, сообщается в Telegram-канале издания.
«Его привезли в Боткинскую больницу, сделали обследование, обезболивающий укол и отпустили домой, так как оснований для госпитализации нет», — сообщил Вадим Верник.
В МХТ имени Чехова слова брата Верника о состоянии актера подтвердили, передает ТАСС. Там также сообщили, что отмененный спектакль переносится на 31 января 2020 года.
Ранее сообщалось, что Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. По данным «Пятого канала», актера увезли на скорой помощи во время спектакля в МХТ имени Чехова. Он жаловался на боли в пояснице и онемение ноги.
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