Будущую трассу Москва — Казань захотели продлить до Владивостока

Новую скоростную автотрассу Москва — Казань, которую планируют построить в 2027 году, в перспективе могут продлить до Владивостока. Об этом рассказал глава госкомпании Автодор Вячеслав Петушенко, передает ТАСС.

Петушенко отметил, что в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Через пару лет компания будет решать, «куда [трасса] пойдет дальше». Возможность продления дороги до Владивостока зависит от социально-экономического развития страны, добавил он.

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Глава Автодора отметил, что компания работает над стратегией создания сети скоростных дорог до 2035 года.

Ранее сообщалось, что проезд по новой трассе Москва — Казань, которую планируют достроить до конца 2024 года, обойдется не более чем в 2,5 тысячи рублей для легковых автомобилей. Для грузовиков тариф составит около 6 тысяч рублей.

Строительство дороги Москва — Казань одобрили в начале ноября, его разбили на этапы. Так, до 2024 года планируется построить часть дороги из Москвы до Владимира и обход Казани, а срединный участок — к 2027 году. Стоимость трассы оценивается в 550 миллиардов рублей. Строительство отвечает целям национального проекта «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года.

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