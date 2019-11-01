Проезд по новой трассе Москва — Казань, которую планируют достроить до конца 2024 года, обойдется не более чем в 2,5 тысячи рублей для легковых автомобилей. Об этом сообщил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, его слова приводит ТАСС. Для грузовиков тариф составит около 6 тысяч рублей.

Ранее вице-премьер Максим Акимов говорил, что тарифы будут идентичны тем, что сейчас действуют на трассе М-11. По его словам, строительство новой трассы начнется в следующем году.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев окончательно одобрил строительство трассы Москва — Казань. Реализацию проекта разбили на несколько этапов: дорогу из Москвы до Владимира и в обход Казани планируется построить до конца 2024 года, а срединный участок — к 2027-му. Стоимость новой трассы оценивается в 730 миллиардов рублей: 70 миллиардов будет выделено из бюджета, остальная сумма будет складываться из частных инвестиций.

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