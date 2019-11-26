Россия и Южная Корея договорились сохранять аистов

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, Ханкайский государственный биосферный заповедник и Центр изучения исчезающих видов животных Национального института экологии Республики Корея подписали меморандум о взаимодействии в охране дальневосточного аиста. Об этом сообщается на сайте Амурского филиала WWF.

«Это необходимо для обновления генофонда и устойчивости популяции аиста на Корейском полуострове, где ведется активная работа по восстановлению вида», — приводит пресс-служба слова старшего координатора проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России Анны Сердюк.

Так, для сохранения вида хотят оптимизировать условия гнездования птиц на Ханке, где сосредоточено около половины популяции дальневосточных аистов. На Тумангане и в Хасанском природном парке планируется установить искусственные опоры и создать гнездовую группировку аиста.

Дальневосточный аист — редкий вид. Он занесен в Красную книгу. Практически весь ареал вида сосредоточен на территории России.

Благодаря федеральному проекту «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», входящему в нацпроект «Экология», в России появится 11 специальных программ, которые позволят увеличить популяции редких видов животных, и 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 миллионов гектаров.

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