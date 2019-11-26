К посольству Украины принесли унитазы взамен исчезнувшим с кораблей

Активисты принесли раскрашенные в цвета украинского флага унитазы с надписью «Поддержим боевую мощь Украины» к посольству страны в Москве. Об этом сообщает РЕН. Фото унитазов появилось в Telegram-канале «Остапа понесло».

По данным телеканала, пикет 25 ноября не был согласован. Нарушителей задержали.

Ранее вице-спикер Государственной думы Петр Толстой предложил отправить Украине «посылочку из унитазов». По его словам, на украинских кораблях «никто ничего не брал». «Но если нашим украинским коллегам нужно собрать какую-то посылочку из унитазов, возможно, мы можем это сделать», — сказал он.

Два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были возвращены Киеву 18 ноября. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали унитазы и даже мелкие предметы интерьера вроде плафонов. Между тем, в ФСБ опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. Видео свидетельствует, что даже личные вещи были возвращены в целости.

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