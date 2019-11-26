Ford вызвал Tesla на поединок

Глава подразделения Ford по разработке новых моделей Санни Мадра в Twitter предложил гендиректору Tesla Илону Маску повторить испытание по перетягиванию каната между F-150 и электропикапом Cybertruck.

Маск, который во время презентации модели задевал Ford, согласился на это. В своем комментарии к видео, где Cybertruck побеждает за явным преимуществом, Мадра усомнился, что соревнование честное.

Впервые Маск показал ролик на презентации первого пикапа Tesla. Позднее он опубликовал видео в интернете, что позволило экспертам заметить некоторые подробности. В частности, стало понятно, что полноприводный Cybertruck соревновался с версией F-150, у которой работал только задний привод.

Также из видео непонятно, какой двигатель установлен на F-150. Поэтому некоторые эксперты предположили, что Cybertruck победил значительно более дешевого и слабого конкурента.

Презентация Cybertruck состоялась 22 ноября. Пикап позиционируется как исключительно неуязвимый. Его корпус создан из пуленепробиваемой стали, а окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита. Предполагалось, что они способны поглощать и перенаправлять силу удара, но в ходе демонстрации не выдержали бросок камня и разбились.

Несмотря на это, Маск сообщил о 146 тысячах предзаказах на модель уже в первые сутки. Продажи предполагается начать в 2021 году. Стоимость Cybertruck начинается от 40 тысяч долларов.

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