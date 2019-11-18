Ford показал «убийцу» Tesla

Американский автопроизводитель Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте концерна. Предполагается, что автомобиль составит конкуренцию на рынке Tesla Model Y и Jaguar I-Pace.

Отличительная черта модели — отсутствие привычных дверных ручек: вместо них смонтированы специальные кнопки. В продажу новинку собираются запустить в 2021 году, примерная стоимость самой дешевой модификации — около 44 тысяч долларов. Как заявляют производители, на одном заряде батареи машина сможет проехать 370 километров.

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Ранее свои полностью электрические модели представили Jaguar, Audi и Mercedes-Benz. Разработкой электромобилей занимаются и в России. Предполагается, что модель Zetta будет стоить от 450 тысяч рублей. В базовую комплектацию Zetta будет входить батарея на 200 километров хода. Электромобиль оснастят передним или полным приводом.

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