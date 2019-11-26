Рынок недвижимости вышел из зоны комфорта на Urban Space 2019

В понедельник, 25 ноября, в Courtyard Moscow City Center Marriot прошла конференция Urban Space 2019 «Рынок недвижимости выходит из зоны комфорта. Подводим итоги года». В рамках мероприятия прошло три сессии, где выступили ведущие профессионалы отрасли, сообщается в пресс-релизе оргкомитета конференции.

На первой сессии под названием «А был ли повод для паники?» выступили представители различных правительственных структур Москвы: Владимир Жидкин — руководитель департамента развития новых территорий Москвы — рассказал об успешном благоустройстве парковых зон, а также о причинах подорожания квадратного метра в столице. Мария Макарова — заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве — отметила, что застройщикам придется подстраиваться под новые законодательные правила, которые введены для всех с июля этого года.

Также на первой сессии выступила Ольга Широкова, директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank. Про важность развития инфраструктуры и городской среды говорили Марина Любельская, первый заместитель генерального директора концерна «КРОСТ», и Андрей Колочинский, управляющий партнер «ВекторСтройФинанс».

Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного кредитования ВТБ-Банка, рассказал про изменения на рынке ипотеки. Также на сессии выступили Роман Сычев — вице-президент по стратегическому развитию и инвестициям ГК «Инград», руководитель проектов КОТ ПАО «Строительный трест» Анзор Берсиров, директор отдела по сопровождению сделок в недвижимости PwC Саян Цыренов, руководитель группы по оказанию услуг компании EY Ольга Архангельская. Модерировала первую сессию Любовь Цветкова — председатель правления Ассоциации инвесторов Москвы.

На второй сессии, которая называлась «От теории к практике» выступил Валерий Мищенко — председатель совета директоров Kaskad Family. Он рассказал от трудностях выживания на подмосковном рынке малоэтажной застройки. Кроме того, в дискуссии приняли участие представители агентств «Бон Тон» и S.A. Ricci, компаний PNK Group, ПСН, «Авито Недвижимость» и OFF.ru. Модератором сессии выступила руководитель отдела «Недвижимость» радиостанции Business FM Валерия Мозганова.

На третьей сессии с говорящим названием «Провалы в недвижке» выступили сотрудники различных компаний, которые на конкретных кейсах разобрали наиболее частые ошибки в сфере недвижимости. Олег Ступеньков — руководитель брокерско-консалтинговой компании «Топ Идея» — рассказал, какие маркетинговые хитрости можно использовать, чтобы улучшить показатели продаж.

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