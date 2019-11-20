Главные темы рынка недвижимости обсудят профессионалы на Urban Space

25 ноября состоится форум Urban Space, на котором встретятся главные хедлайнеры сферы недвижимости, чтобы обсудить наиболее актуальную проблематику. Об этом говорится в пресс-релизе организаторов мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На мероприятии эксперты поделятся самой свежей аналитикой, расскажут, что произошло за прошедший год, и дадут рекомендации о том, какую тактику выбрать в изменившихся условиях рынка.

Кроме того, эксперты отрасли дадут свою оценку тем проектам, которые сегодня выглядят градостроительными анахронизмами — без архитектуры, без урбанистических опций («двор без машин», зонированное пространство, безбарьерная среда), без должного благоустройства. Способны ли такие комплексы выжить на современном рынке и найти свою нишу или они заведомо обречены на поражение в борьбе за покупателя?

Участники форума не обойдут вниманием главное событие отрасли — переход на эскроу-счета. Оно уже давно определяет ход развития ключевых процессов строительного рынка, но его последствия до сих пор не удается исследовать в полной мере.

Второй блок форума будет посвящен практике девелопмента. Эксперты предложат перечень критериев и признаков, которые отличают провальные проекты, а также дадут свой прогноз о том, как повлияет на сферу недвижимости выход нового поколения покупателей. При этом представители строительных компаний впервые открыто расскажут о собственных неудачах и о том, как им удалось найти приемлемый выход в рамках негативного сценария.

В повестку дня войдут и темы, связанные с индустриальной, торговой и офисной недвижимостью: каким должен быть торговый центр будущего, сможет ли сложившийся фонд объектов восполнить нарастающий спрос на офисы, и как будет эволюционировать складской сегмент.

Среди спикеров — руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, заместитель руководителя Управления Росреестра по Москве Мария Макарова, заместитель управляющего директора «Дом.рф» Сергей Калинин, представители компаний «Инград», «КРОСТ», Knight Frank, «ВекторСтройФинанс», PwC, банка ВТБ, «Кортрос» и других.

С полной версией программы можно ознакомиться на сайте форума Urban Space.