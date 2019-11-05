В Москве пройдет форум по недвижимости Urban Space

В российской столице 25 ноября 2019 года состоится форум жилой и коммерческой недвижимости Urban Space: «Рынок недвижимости выходит из зоны комфорта. Подводим итоги года». Об этом говорится в сообщении пресс-службы мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Согласно прогнозам, 2019-й должен был стать годом больших испытаний для российского девелопмента. В каком состоянии отрасль подходит к его завершению? В рамках мероприятия эксперты рынка поделятся своими наблюдениями, результатами, успешными кейсами, а также сделают прогноз на 2020 год.

Ухудшение экономической ситуации в стране привело к тому, что собственникам недвижимости стало все сложнее находить покупателей для своих активов. Сейчас непросто реализовать даже качественный проект в хорошей локации. Могут ли новые технологии вдохнуть вторую жизнь в устаревшие объекты? Какие девелоперские проекты и решения становятся востребованными у инвесторов, покупателей и арендаторов? Как монетизировать преимущества и оптимизировать расходы? Об этом поговорят эксперты на форуме Urban Space.

Программа мероприятия включает несколько сессий по жилой и коммерческой недвижимости, в том числе обсуждения тем «Переход на эскроу: есть ли жизнь по ту сторону?», «Городская среда: есть ли место проектам без благоустройства и инфраструктуры?», «Что ждать от високосного года? Краткосрочный прогноз на 2020 год», «I’ll be back: технологии на страже доходности проекта», «Матрица: Перезагрузка: торговый центр будущего», «Коворкинг в помощь: заполнение пустующих площадей гибкими офисами». Ознакомиться с подробной программой можно по ссылке.

Специальный блок будет посвящен провалам на рынке недвижимости. Эксперты обсудят реальные истории провалов в бизнесе от непосредственных участников и дадут рекомендации по исключению чужих ошибок.

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