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17:15, 1 июля 2026Экономика

В Госдуме назвали сроки решения проблемы острого дефицита топлива в Крыму

Бабашов: В Крыму решат проблему острого дефицита топлива через две недели
Вячеслав Агапов
СюжетНаселение России:

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Крыму решат проблему острого дефицита топлива через две недели. Такие сроки назвал депутат Госдумы от Республики Крым Леонид Бабашов, его слова приводит «Коммерсантъ».

По словам парламентария, проблемы со свободной продажей сохранятся на протяжении двух недель, но пути решения уже найдены. Продовольствия и медикаментов в регионе хватает, проблем с их логистикой нет, но перебои с электричеством еще сохранятся. Главный вопрос для властей — справедливое распределение энергии среди населения, и оно будет обеспечено, заверил Бабашов.

Первыми решение ограничить продажу топлива в России приняли в Крыму и в Севастополе, где 29 июня запустили нормированную продажу бензина на шести местных автозаправках.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ограничения на продажу топлива в Севастополе, вероятно, сохранятся в течение ближайшего месяц. Работа по наращиванию поставок продолжается, но ограничения в указанные сроки сохранятся. Говоря о «серьезном росте цен на бензин», он напомнил, что в Севастополе работают две частные сети, а государственных или федеральных сетей не представлено.

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