Больше тысячи деталей советского самолета нашли в России

Поисковики нашли больше тысячи деталей советского самолета под Смоленском

Недалеко от Смоленска найдено место падения советского самолета, который летал еще во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили бойцы поискового отряда «Донской» во «ВКонтакте».

Россияне сначала нашли огромную воронку посреди леса. В ней же они и «зацепили» первые предметы от самолета.

Поисковикам точно удалось установить, что машина принадлежала Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). На данный момент работы продолжаются, но из земли уже успели извлечь больше тысячи деталей. В их числе — фрагменты алюминиевого каркаса, элементы рамы, части винтомоторной части, осколки остекления и электропроводка.

Установить, какая именно это модель самолета, специалисты пока не смогли. Также не ясно, что стало с экипажем боевой машины. Но поисковики не сдаются и продолжают раскопки в этом месте.

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил, что в болоте под Псковом поисковикам попался армейский сейф с очень ценным содержимым. В нем оказались разные важные записи времен Великой Отечественной войны и знамя.

Незадолго до этого также стало известно, что под Новгородом активисты поехали в лес и разрыли огромную воронку в поисках советского истребителя МиГ-3. А поисковики из отряда «Березка» восстановили последний полет советского Ил-2 и отыскали его экипаж в лесах Новгородской области.