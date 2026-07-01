В МИД высказались о суде над пророссийским блогером в Узбекистане

Захарова: МИД следит за развитием событий вокруг суда над блогером Хакимовым в Узбекистане

МИД России следит за развитием событий вокруг суда над пророссийским блогером Азизом Хакимовым в Узбекистане. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Он зарекомендовал себя в качестве давнего и надежного друга двух стран и поборника развития отношений между двумя странами», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что у блогера нет российского гражданства, а РФ не хочет вмешиваться во внутренние дела дружественного Узбекистана. Она добавила, что МИД России рассчитывает на справедливое и гуманное решение судебного процесса.

Мирабадский районный суд Узбекистана арестовал Хакимова по обвинению в разжигании межнациональной розни в сентябре 2025 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по доносу проукраинского журналиста, отмеченного государственными наградами.