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Бывший СССР
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17:11, 1 июля 2026Бывший СССР

В МИД высказались о суде над пророссийским блогером в Узбекистане

Захарова: МИД следит за развитием событий вокруг суда над блогером Хакимовым в Узбекистане
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

МИД России следит за развитием событий вокруг суда над пророссийским блогером Азизом Хакимовым в Узбекистане. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Он зарекомендовал себя в качестве давнего и надежного друга двух стран и поборника развития отношений между двумя странами», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что у блогера нет российского гражданства, а РФ не хочет вмешиваться во внутренние дела дружественного Узбекистана. Она добавила, что МИД России рассчитывает на справедливое и гуманное решение судебного процесса.

Мирабадский районный суд Узбекистана арестовал Хакимова по обвинению в разжигании межнациональной розни в сентябре 2025 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено по доносу проукраинского журналиста, отмеченного государственными наградами.

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