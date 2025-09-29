Бывший СССР
В Узбекистане пророссийского блогера арестовали по доносу проукраинского журналиста. Поводом стали события 100-летней давности

Власти Узбекистана арестовали по доносу пророссийского блогера Хакимова
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: G'anisher Rahmatullayev / YouTube

Власти Узбекистана арестовали по обвинению в разжигании межнациональной розни пророссийского блогера Азиза Хакимова, известного в стране под псевдонимом Comrade Aziz («Товарищ Азиз»). Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале блогера 27 сентября.

Официально правоохранительные органы обвиняют Хакимова в высказываниях о политике Узбекистана, о событиях 100-летней давности, об антисоветских деятелях на территории республики. При этом блогер уже долгое время боролся с попытками преследования. В сообщении указывается, что уголовное дело в отношении него было возбуждено по доносу проукраинского журналиста, отмеченного государственными наградами. Узбекистанские суды ранее неоднократно приговаривали к лишению свободы участвовавших в специальной военной операции граждан страны, а также пророссийских активистов. Подробнее о ситуации — в материале «Ленты.ру».

В чем обвиняют Хакимова?

Правоохранительные органы Узбекистана предъявили пророссийскому блогеру обвинения по следующим статьям Уголовного кодекса республики:

  • «Оскорбление»
  • «Клевета»
  • «Наемничество»
  • «Пропаганда войны»

В ходе судебного заседания стало известно, что официально власти вменяют в вину высказывания о деятельности государственной комиссии по увековечиванию памяти соотечественников, ставших жертвами политических репрессий. Придерживающийся левых взглядов блогер раскритиковал решение о реабилитации лидеров басмачей Верховным судом Узбекистана и проведении в стране недели их памяти.

Если брать правовую составляющую, то сейчас в Узбекистане готовятся увековечивать память жестоких убийц и террористов. Отряды басмачей были весьма примитивным аналогом запрещенного в России ИГИЛ и иных новоявленных террористических организаций

Азиз Хакимовузбекистанский блогер

Хакимов также указал на намерение входящей в правящую коалицию в Олий Мажлисе (парламенте) республики Демократической партии Узбекистана «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») полностью запретить в стране советскую символику. По его мнению, подобные действия являются подготовкой масштабной кампании против России.

Максимальный срок лишения свободы —
от 5 до 10 лет

— грозит блогеру по статьям «Наемничество» и «Пропаганда войны». Статьи об оскорблении и клевете предполагают выплату штрафа, а также исправительные работы или ограничение свободы

По словам адвоката блогера Сергея Майорова, экспертиза по запросу Службы государственной безопасности Узбекистана посчитала «пропагандой войны» фото времен Великой Отечественной войны с подписью «Вперед, на Киев!». Майоров также рассказал о проблемах со здоровьем подзащитного и подчеркнул, что тот морально готовится к уходу из жизни в следственном изоляторе.

Азиз Хакимов

Азиз Хакимов

Кадр: Comrade Aziz / YouTube

Хакимов судился с назвавшим русскоязычных «идиотами или оккупантами» деятелем

Незадолго до ареста, 12 августа, «товарищ Азиз» проиграл суд по делу о распространении ложной информации ректору Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзоду Кудратходжаеву. Блогер был обязан выплатить штраф в 18,7 миллиона узбекских сумов (128,4 тысячи рублей).

В феврале 2024 года Кудратходжаев назвал «идиотами или оккупантами» людей, живущих в Узбекистане и не знающих узбекского языка. Сама фраза при этом была сказана на русском языке. В ответ Министерство иностранных дел России вызвало посла Узбекистана Бортижона Асадова и выразило протест из-за высказывания.

Шерзод Кудратходжаев

Шерзод Кудратходжаев

Фото: Жалолиддин Усманов / Wikimedia

«Действует российско-фашистское подполье»

Новый виток разбирательств в отношении Хакимова начался после заявления узбекистанского журналиста, блогера и медиаменеджера Никиты Макаренко. 12 августа он обвинил Хакимова в «нивелировании ценности независимости Узбекистана» и призвал правоохранительные органы страны возбудить уголовное дело против блогера по ряду статей, который затем был отражен в решении суда об аресте.

Никита Макаренко

Никита Макаренко

Кадр: SEREDIN / YouTube

Макаренко заявлял в 2023 году о существовании на территории республики «российско-фашистского подполья», якобы действующего по указанию одновременно Федеральной службы безопасности России и основателя российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина. Блогер понадеялся на скорую победу Украины в вооруженном конфликте и пообещал, что «скоро все это закончится, как страшный сон».

Они мечтают о возвращении колониальной власти, об «Узбекской Народной Республике». Но мы этого не допустим!

Никита Макаренкоузбекистанский журналист

Также журналист цитировал в своем канале заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы возможных действиях России против Узбекистана и призывал власти республики принять все необходимые меры. Явная проукраинская позиция не помешала Макаренко продолжать карьеру в стране, а в июне 2025 года — получить указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева медаль «Шухрат» за «большие заслуги в защите национальных интересов в глобальном информационном пространстве».

Какую позицию по СВО занял Узбекистан?

В марте 2022 года министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов выступил за территориальную целостность Украины и отказался признать независимость Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР). По словам дипломата, Ташкент традиционно имеет хорошие отношения и с Москвой, и с Киевом, но будет выстраивать внешнюю политику на основе своих, а не чужих национальных интересов.

Официально Узбекистан является нейтральной страной с 2012 года: поводом для решения стали санкции и международная изоляция после подавления протестов в Андижане 2005 года. Однако до того времени Ташкент состоял в Организации за демократию и экономическое развитие — ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, Армения и Молдавия), ставяшей своей целью евроатлантическую интеграцию

В августе 2022 года посольство Узбекистана в России предупредило граждан страны о наказании за участие в СВО. Узбекистанцев призвали «не поддаваться на провокации и проявлять предусмотрительность», а также напомнили о наличии в Уголовном кодексе статьи «Наемничество». Власти страны регулярно приговаривают граждан к лишению свободы за участие в рядах ЧВК «Вагнер».

Абдулазиз Камилов

Абдулазиз Камилов

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

24 августа Шавкат Мирзиеев поздравил Владимира Зеленского с Днем независимости страны и получил от него ответ с благодарностью за помощь. Узбекский лидер отметил «традиционную дружбу» между странами и пообещал развивать двусторонние отношения.

