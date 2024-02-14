«Оккупанты или идиоты». Ректор из Узбекистана оскорбил русских сограждан. Это не понравилось властям России

МИД России вызвал посла Узбекистана в Москве Асадова после слов Кудратходжаева

Министерство иностранных дел России вызвало посла Узбекистана Бортижона Асадова из-за заявлений ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Республики Узбекистан Шерзода Кудратходжаева о жителях страны, не владеющих узбекским языком. Узбекскому дипломату был выражен протест.

Накануне, 13 февраля, вышло интервью с Кудратходжаевым. В нем он назвал «идиотами или оккупантами» тех людей, которые живут в Узбекистане, но не знают узбекского языка. Само интервью записано на русском языке.

Что Кудратходжаев сказал про приехавших в Узбекистан россиянах?

Кудратходжаев в интервью рассказал, что в 1966 году в Узбекистан, который был частью Советского Союза, приехали многие заключенные из России и Белоруссии и с Украины. Они должны были помогать восстанавливать Ташкент после землетрясения. По словам ректора, многие рабочие остались жить в Узбекистане, однако они не стали учить национальный язык.

Нашему языку за 40-60 лет они не научились. Как утверждал Карл Маркс, язык страны, где он живет, не знают два человека. Первый — это оккупант, который оккупировал. Видимо, в сознании многих людей они оккупанты. Второй — это идиот, то есть человек, не могущий думать, мыслить или читать Шерзод Кудратходжаев ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Республики Узбекистан

Шерзод Кудратходжаев Фото: Жалолиддин Усманов / Wikimedia

Кудратходжаев предложил таким людям самим решить, к какой из двух категорий они подходят. Он также рассказал, что многие приехавшие в Ташкент самостоятельно отстроили себе дома, где и остались жить. Ректор отметил, что за те годы население Узбекистана увеличилось почти в два раза.

МИД России ответил Кудратходжаеву словами из песни

В российском МИД послу Узбекистана выразили протест за высказывания Кудратходжаева. «Выражено убеждение, что с рассуждениями Ш. Кудратходжаева не согласно подавляющее большинство населения дружественного и союзного нам Узбекистана. Мы ни в коем случае не отождествляем заявление указанного деятеля с настроем многонационального народа республики», — говорится в заявлении МИД.

Бортижон Асадов Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российское министерство также вспомнило о событиях 1966 года в Ташкенте. В МИД назвали «живым свидетельством нашей нерушимой дружбы» помощь Узбекистану, оказанную народами союзных республик. В связи с этим российская сторона также вспомнила песню «Сияй, Ташкент».

В наших сердцах всегда звучит прекрасная песня узбекского ансамбля «Ялла» «Сияй, Ташкент», где есть поистине берущие за душу слова о том, что в те трудные годы со столицей Узбекистана были рядом «вся Россия и все республики мои» из сообщения МИД России

Далее в материале перечисляются достижения Узбекистана. «Очевидно, что упомянутые успехи не могли быть достигнуты при "оккупации", о которой беспочвенно пытается рассуждать вышеназванный "автор". А вот к чему ведет реальная колониальная оккупация Западом "подопечных" территорий, мы хорошо видим на печальных примерах многих стран Азии, Африки и Латинской Америки, Ирака, Сирии и Украины», — говорится в сообщении МИД.