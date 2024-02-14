МИД России вызвал посла Узбекистана

МИД России выразил протест послу Узбекистана из-за заявлений о русском языке

Министерство иностранных дел России вызвало посла Узбекистана Бортижона Асадова из-за заявлений ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Республики Узбекистан Шерзода Кудратходжаева о жителях страны, не владеющих узбекским языком. Сообщение об этом было опубликовано на сайте МИД России.

Дипломатическое ведомство выразило протест послу республики. При этом слова Кудратходжаева о гражданах, говорящих на русском языке, были оценены как крайне оскорбительные и выраженные в абсолютно неприемлемой форме.

«Выражено убеждение, что с рассуждениями Ш. Кудратходжаева не согласно подавляющее большинство населения дружественного и союзного нам Узбекистана. Мы ни в коем случае не отождествляем заявление указанного деятеля с настроем многонационального народа республики (...) Убеждены, что любые попытки изнутри или извне поссорить народы наших стран обречены на провал», — говорится в заявлении МИД.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел выразили надежду, что в ближайшее время МИД Узбекистана представит официальный комментарий с принципиальной оценкой высказываний Кудратходжаева.

В декабре 2023 года МИД Узбекистана также вызывал посла России Олега Мальгинова из-за высказывания сопредседателя политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина о присоединении республики к России. Прилепин заявил, что к территории России нужно присоединить территории бывшего СССР, и привел в качестве примера Узбекистан.