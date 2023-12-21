Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:22, 21 декабря 2023Бывший СССР

МИД Узбекистана вызвал посла России из-за высказывания Прилепина

МИД Узбекистана вызвал посла России Мальгинова из-за высказывания Прилепина

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Министерство иностранных дел Узбекистана вызвало посла России в стране Олега Мальгинова из-за высказывания сопредседателя политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина о присоединении республики к РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Узбекистана.

По данным МИД, Прилепин заявил, что к территории России нужно присоединить территории бывшего СССР и привел в качестве примера Узбекистан.

«Заявлено, что такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией», — считают в ведомстве.

Российский посол, отмечают в МИД, заверил, что высказывания Прилепина «даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации в отношении дружественного и независимого Узбекистана».

В октябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Москву с официальным визитом. Совместно с президентом России он подписал 11 документов, в том числе совместное заявление об углублении союзничества двух стран.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Африканская страна объявила о выходе из главной нефтяной организации мира. Вслед за этим цены на нефть рухнули

      Россиянкам назвали модную одежду на зиму

      Дайвер рассказал о 23 годах дружбы с огромной тигровой акулой

      Пьяный россиянин поджег жену из-за ее позднего возвращения домой

      Влияние ухода Анголы из ОПЕК на цену нефти оценили

      Суд отреагировал на иск Киркорова к властям Москвы из-за квартиры

      Генерал ВСУ возмутился растратой бюджета на благоустройство Киева

      В Германии закрыли проработавшее 240 лет российское консульство

      Премьер-министр Ирландии прокомментировал разговор с Вованом и Лексусом

      Орбан заявил о нежелании иметь общую границу с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости