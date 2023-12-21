МИД Узбекистана вызвал посла России из-за высказывания Прилепина

МИД Узбекистана вызвал посла России Мальгинова из-за высказывания Прилепина

Министерство иностранных дел Узбекистана вызвало посла России в стране Олега Мальгинова из-за высказывания сопредседателя политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Захара Прилепина о присоединении республики к РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Узбекистана.

По данным МИД, Прилепин заявил, что к территории России нужно присоединить территории бывшего СССР и привел в качестве примера Узбекистан.

«Заявлено, что такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией», — считают в ведомстве.

Российский посол, отмечают в МИД, заверил, что высказывания Прилепина «даже отдаленно не имеют ничего общего с официальной позицией руководства Российской Федерации в отношении дружественного и независимого Узбекистана».

В октябре президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил Москву с официальным визитом. Совместно с президентом России он подписал 11 документов, в том числе совместное заявление об углублении союзничества двух стран.