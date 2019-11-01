В России задумали повысить возраст ипотечника

В России предельный возраст участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Жилище» могут повысить с 35 до 40 лет. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Программу утвердили в 2015 году, она должна была продлиться до 2020 года. Однако в январе 2019 года аудитор Счетной палаты Юрий Росляк признал ее фактически проваленной. По словам аудитора, участниками на тот момент числилось больше 219 тысяч молодых семей, но реальную помощь получают примерно 14 тысяч семей в год.

«Региональные власти приоритет отдают многодетным. Это ущемляет интересы молодых семей, которые не имеют детей или имеют одного-двух», — отметил Росляк. Он добавил, что демографическая часть льготной программы тоже не реализована.

В феврале текущего года комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности предложил формировать для молодых и многодетных семей отдельные очереди на получение жилищных субсидий. Инициатива поступила в связи с достижением членами многих семей предельного возраста, из-за чего теряется право на получение льготного жилья.

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