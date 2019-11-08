Состоялось финальное голосование премии Urban Awards

В Москве прошло финальное голосование премии Urban Awards, в ходе которого номинанты презентовали проекты перед экспертным жюри. Об этом «Ленте.ру» сообщили в оргкомитете премии.

Голосование проводилось по 16 номинациям, на победу претендовали 63 проекта. Завершающим этапом конкурса станет онлайн-голосование в номинациях «Комплекс года с лучшей архитектурой», «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в жилых комплексах высокобюджетного сегмента», «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в жилых комплексах комфорт-класса» и «За особый вклад в развитие общества будущего на основе внедрения прогрессивных социально-ориентированных технологий в жилищном строительстве». Победители будут объявлены 27 ноября на торжественной церемонии награждения в Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park.

В жюри премии вошли президент ГК «Инград» Павел Поселенов, президент Wainbridge Майкл Белтон, генеральный директор IKON Development Антон Детушев, основатель и управляющий партнер RRG Денис Колокольников, управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин, генеральный директор «БЭЛ Девелопмент» Елена Комиссарова, генеральный директор «БЕСТ-Новострой» Виктория Григорьева, первый заместитель генерального директора ГК «Пионер» Артем Эйрамджанц, заместитель генерального директора MR Group Ирина Дзюба, вице-президент по девелопменту Группы ПСН Михаил Грачевский, управляющий партнер «S.A. Ricci жилая недвижимость» Сергей Егоров, основатель компании Whitewill Олег Торбосов, руководитель департамента ипотечного кредитования Банк ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин, руководитель брокерско-консалтинговой компании «ТОП Идея» Олег Ступеньков, руководитель категории «Новостройки и прочая недвижимость» «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев, директор управления продаж продуктов благосостояния Московского банка Сбербанка России Алия Кирьянова, генеральный менеджер подразделения систем кондиционирования, вентиляции и отопления на территории РФ и СНГ «Мицубиси Электрик (РУС)» Николай Милючихин, директор по зональным операциям Московского региона OTIS Роман Синица, директор департамента по работе с застройщиками недвижимости «Ростелеком» Герман Юртаев, руководитель архитектурного бюро Катерина Грень, Глава бюро T+T Architects Сергей Труханов и многие другие.

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