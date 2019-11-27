Названа главная опасность для жизни в квартирах и домах

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе выяснили, что домашняя среда является подходящей для распространения особо опасных бактерий, устойчивых к антибиотикам. Они заражают людей и домашних животных, а предотвратить инфекции можно с помощью мощных дезинфицирующих средств. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи изучили образцы, полученные из ноздрей, подмышек и паха людей, живущих в домах, в которых также жили дети, прошедшие курс лечения от стафилококка с 2012 по 2015 год. Всего было обследовано 692 человека. Кроме того, были проанализированы образцы, взятые у домашних животных и с различных поверхностей. Бактерию обнаружили у половины людей и трети домашних животных.

Стафилококк был найден на дверных ручках холодильника, смесителях для раковины, столешницах в ванной, простынях, полотенцах, выключателях света, телефонах, контроллерах для видеоигр, а также на компьютерных клавиатурах и мышках. Хотя бактерия обычно передается от человека к человеку, в ряде случаев среда была единственным источником заражения. Это объясняет высокую частоту рецидивов у тех, кто лечился от инфекции.

По словам ученых, люди, которые часто моют руки (с мылом или другим дезинфицирующим средством) после туалета, перед приготовлением пищи, перед едой и после смены подгузника, с меньшей вероятностью распространят стафилококк. Также уменьшению риска способствует принятие душа вместо ванны, чистка зубов два раза в день.

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