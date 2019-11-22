Раскрыта причина непобедимости рака

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что в опухолевых клетках в изобилии содержатся кольцевые молекулы внехромосомной ДНК, которые играют ключевую роль в способности рака сопротивляться лечению. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

Исследователи проанализировали кольцевую ДНК с помощью секвенирования, которое позволяет установить нуклеотидную последовательность (первичную структуру) молекулы. По этой последовательности была реконструирована уже трехмерная структура ДНК, а также картина эпигенетической регуляции, которая влияет на активность генов.

Оказалось, что кольцевая ДНК в раковых клетках характеризуется высокой активностью, что способствует синтезу факторов роста и других соединений, способствующих развитию опухолей. Эта форма ДНК нетипична для человеческих клеток, напоминает ДНК у бактерий и обнаруживается в 50 процентах случаев рака.

Считалось, что внехромосомная ДНК встречается редко, но в исследовании 2014 года Пол Мишель (Paul Mischel) и его коллеги обнаружили, что ДНК играет центральную роль в лекарственной устойчивости некоторых опухолей головного мозга. При делении дефектной клетки дочерние клетки получают сразу несколько копий онкогенов, что обеспечивает более быструю эволюцию. Это отличается от обычного митоза, при котором происходит копирование только хромосом.

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