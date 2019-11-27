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Женщина сделала педикюр в салоне и подхватила опасную инфекцию

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Жительница штата Висконсин, США, заплатила 45 долларов (2,9 тысячи рублей) за педикюр в салоне красоты и подхватила опасную инфекцию. Об этом сообщает Mirror.

Вскоре после процедуры большой палец на ноге 50-летней Крис Хофф (Kris Hoff) покраснел, воспалился и начал сильно болеть. «Я обратилась к врачу, он посоветовал мне как можно скорее вызвать скорую», — рассказывает Хофф.

Врачи удалили женщине часть ногтя, а также прописали антибиотики, которые она должна была принимать два раза в день в течение недели. Также ей рекомендовали трижды в день промывать и перевязывать рану. Однако спустя месяц заражение до конца так и не прошло, и женщина продолжает принимать антибиотики.

«Сомневаюсь, что когда-нибудь еще пойду в салоны красоты», — резюмировала свой опыт американка.

Ранее в ноябре жительница Северной Каролины, США, стала свидетельницей того, как сотрудница салона красоты рубила мясо оленя на глазах у посетителей. Морган Тейлор (Morgan Taylor) пришла в салон Diamond Nails («Бриллиантовые ногти») и во время сеанса маникюра увидела, как мастерица постелила на пол брезент, положила на него куски мяса и начала их резать.

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