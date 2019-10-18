Женщина подхватила смертельно опасную инфекцию после посещения салона красоты

Американка утверждает, что подхватила смертельно опасную инфекцию после того, как сделала педикюр в салоне. Об этом сообщает The Sun.

По словам Челси Ллойд из города Мурфрисборо, штат Теннесси, она отправилась на процедуру в салон красоты Vogue Nail Bar еще в сентябре. После посещения заведения у девушки появилась сыпь на левой ноге, а спустя два дня кожа покрылась большими волдырями.

Тогда Ллойд обратилась к своему лечащему врачу, который диагностировал у нее стафилококковую инфекцию и прописал американке антибиотики и инъекции. За свое лечение Ллойд отдала около 500 долларов, а когда потребовала у салона компенсацию, ей выплатили лишь половину суммы.

Менеджер Vogue Nail Bar Сьюзен Нгуен отрицает, что клиентка заразилась инфекцией именно в их косметическом салоне. Несмотря на это, салон частично выплатил ей компенсацию.

Как пояснила Ллойд, она не планирует обращаться в суд, поскольку не может позволить себе адвоката. Однако девушка решила придать случай огласке, чтобы другие женщины не столкнулись с подобным опытом.

Стафилококковая инфекция может вызвать проблемы с кожей, а также спровоцировать ряд смертельно опасных заболеваний, например, пневмонию, менингит, инфекционно-токсический шок и сепсис.

В сентябре Тони Литтл из города Файф, Шотландия, лишилась собственного ногтя после того, как неудачно села на руку. В салоне ей нарастили длинные акриловые ногти и, как выяснилось в результате инцидента, во время процедуры использовали слишком крепкий клей. Пережитая боль оказалась самой страшной в ее жизни.

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