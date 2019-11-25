Работница маникюрного салона разделала мясо оленя на глазах у клиенток

Жительница Северной Каролины, США, стала свидетельницей того, как сотрудница салона красоты рубила мясо оленя на глазах у посетителей. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщает местный телеканал WXII-TV.

Морган Тейлор (Morgan Taylor) пришла в салон Diamond Nails («Бриллиантовые ногти») и во время сеанса маникюра увидела, как мастерица постелила на пол брезент, положила на него куски мяса и начала их резать.

«Я делала там маникюр на свадьбу сестры, как вдруг работница вытащила оленье мясо из холодильника и, стоя на коленях, стала разделывать его — без перчаток, прямо на глазах у всех посетителей», — рассказала Тейлор журналисту.

Женщина сообщила о случившемся в Совет по косметическим искусствам Северной Каролины. Они выяснят, нарушил ли маникюрный салон какие-либо правила, говорится в сообщении. Владельцы салона никак не прокомментировали произошедшее.

В октябре 2019 года американка Челси Ллойд (Chelsea Lloyd) заявила, что подхватила смертельно опасную инфекцию после того, как сделала педикюр в салоне. После посещения заведения у девушки появилась сыпь на левой ноге, а спустя два дня кожа покрылась большими волдырями.

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