Россиянам пообещали «метеокачели»

Жителям центральных регионов России пообещали так называемые «метеокачели» — резкие переходы температуры через ноль. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин, передает «Российская газета».

По его словам, 29 ноября на центр европейской территории окажет влияние мощный североатлантический циклон, из-за чего начнется повышение температуры. Так, ночью в Москве будет от нуля до минус двух, в Подмосковье — до минус пяти. Днем температура поднимется и составит от одного до трех градусов выше нуля, местами возможна гололедица. 30 ноября ожидаются осадки, ночью и днем от минус двух до трех градусов. 1 декабря периодически будет идти снег, возможно, образуется снежный покров.

Наиболее сложные погодные условия прогнозируются в Рязанской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях. Из-за резкого перехода температуры через ноль возможно образование сильной гололедицы. 5 и 6 декабря в центральные области России через Белоруссию и Смоленск придет циклон, но уже 7 и 8 декабря «подморозит».

Ранее сообщалось, что в Москве в выходные будет мокрый снег, дождь, сильная гололедица и ветер с порывами до 18 метров в секунду. В течение суток в субботу температура в Москве будет держаться на уровне около нуля градусов, а в воскресенье ночью температура будет отрицательной, днем снижение продолжится.

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