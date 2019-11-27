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Мужчина на спор проглотил зажигалку и едва избежал взрыва желудка

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Житель китайского города Шэньян на спор проглотил зажигалку и обратился за помощью только через три дня. Об этом сообщает издание Daily Mail.

25-летний мужчина, чье имя не сообщается, во вторник, 19 ноября, проглотил зажигалку в результате пьяного пари с друзьями. Он не обратился в больницу сразу, предположив, что посторонний предмет выйдет из организма естественным путем.

Через два дня он снова выпивал с друзьями. После употребления семи или восьми бутылок пива его начало тошнить. Кроме того, у него постоянно болел желудок.

Утром в пятницу, 22 ноября, он пришел в больницу. Врач Лю Си (Liu Xi) почувствовал запах газа, как только мужчина открыл рот. Медик пояснил, что за три дня желудочный сок разъел зажигалку, и легковоспламеняющаяся жидкость вытекла наружу. «Если бы пациент оказался рядом с открытым огнем, с большой вероятностью случился бы взрыв и он бы погиб», — рассказал Лю Си.

Медицинское обследование обнаружило в желудке пациента две язвы, на которые могло бы попасть жидкость из зажигалки, если бы он вовремя не обратился ко врачу. Для извлечения предмета потребовалась экстренная операция, которая длилась десять минут.

Ранее сообщалось, что аналогичный случай произошел в этом же городе в марте: 23-летний китаец проводил время с друзьями и спьяну решил развлечь компанию, проглотив зажигалку на глазах у приятелей. Врачи достали зажигалку при помощи эндоскопа за три минуты, посчитав такой метод наиболее безопасным для здоровья пациента.

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