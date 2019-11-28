Открыта невозможная черная дыра

Группа астрономов под руководством Лю Цзифэн из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук обнаружили черную дыру, чье существование считалось невозможным. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!

Черная дыра LB-1, находящаяся в 15 тысячах световых лет от Земли, обладает массой около 70 Солнц. Согласно моделям звездной эволюции, черные дыры такой массы не должны возникать, поскольку крупные звезды на последнем этапе своего существования теряют значительную часть массы в виде звездного ветра. LB-1 вдвое превышает предел для черной дыры, образовавшейся в результате гибели звезды.

Черную дыру обнаружили с помощью Большого многоцелевого спектроскопа для наблюдения обширных районов неба (LAMOST). Он позволяет найти звезды, которые обращаются вокруг невидимых объектов. По словам ученых, открытие заставляет пересмотреть модели формирования черных дыр, чья масса сравнима с массой звезд.

В Млечном Пути содержатся около ста миллионов черных дыр, возникших в результате гибели звезд. Согласно теоретической модели, звезда с массой больше трех Солнц при вспышке сверхновой коллапсирует, при этом давления вырожденного нейтронного газа недостаточно для появления нейтронной дыры. В результате возникает объект, окруженный областью, который не может покинуть свет. Граница этой области называется горизонтом событий.

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