Вокруг черных дыр нашли тысячи странных планет

Ученые Университета Кагосимы в Японии выяснили, что вокруг сверхмассивных черных дыр могут возникать необычные планеты. О новом классе небесных объектов кратко рассказывает издание Science Alert.

Согласно расчетам, десятки тысяч планет с массой, в десять раз превышающей массу Земли, могут формироваться в пределах 10 световых лет от черной дыры. Они образуются из аналога протопланетного диска, состоящего из пыли и газа. Микроскопические частицы, покрытые льдом, слипаются друг с другом за счет электростатических сил, в результате образуются крупные небесные тела, рост массы которых продолжается за счет силы гравитации.

Протопланетные диски вокруг черных дыр должны содержать в миллиарды раз больше вещества, чем протопланетные диски вокруг звезд. Кроме того, отсутствует так называемый барьер радиального дрифта. Этот феномен возникает, когда планетезималь (зародыш планеты) накапливает столько массы, что ее орбита перестает быть стабильной, и она начинает перемещаться к звезде. Однако в диске вокруг черной дыры скорость радиального дрейфа будет незначительной по сравнению со скоростью вращения диска. Инерция орбитального вращения будет достаточно велика, чтобы удерживать планеты от миграции в сторону черной дыры.

Планеты также могут формироваться во внешних слоях диска, где плотные облака пыли защищают их от разрушительного воздействия излучения.

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