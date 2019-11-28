Данные ищущих работу россиян оказались в открытом доступе

Хакеры опубликовали базу, якобы содержащую данные 500 тысяч пользователей портала по поиску работы jobinmoscow.ru. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на основателя и технического директора компании DeviceLock Ашота Оганесяна, в базе есть логины, пароли и персональные данные юзеров.

Сотрудник издания смог получить доступ к части логинов и паролей из базы. Глава департамента аудита Group-IB Андрей Брызгин отметил, что если корреспондент смог войти по этим данным в аккаунты пользователей, то это говорит о слабой защищенности процесса авторизации на сайте.

Оганесян добавил, что данные могут попасть на рынок поддельного трудоустройства. По его словам, в таком случае мошенники рассказывают кандидату, что он будет принят на работу, надо лишь заплатить некую сумму за обработку документов или спецодежду. Глава отдела защиты бренда Group-IB Антон Долгалев подтвердил, что это известный способ мошенничества. «Подставными» часто бывают компании нефтяной и газовой отрасли, уточнил он.

Генеральный директор компании «Форекс Консалтинг» Юрий Мозговенко сообщил, что нарушений законодательства с их стороны нет, а специалисты в настоящее время предпринимают шаги по недопущению неправомерного использования сайта.

Ранее сообщалось, что в России появился новый вид мошенничества, ориентированный на сотрудников банков. Злоумышленники присылают сотруднику или организации письмо с предложением авторизоваться и пройти оценку знаний и навыков.

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