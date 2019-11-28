Россия и Украина обсудили претензии по газу

Москва и Киев обсудили дальнейшее сотрудничество в газовой сфере. Об этом сообщается на сайте российского министерства энергетики.

Двусторонние переговоры прошли в Вене. В частности, стороны обсудили урегулирование взаимных претензий, дальнейшие условия транзита российского газа в Европу, а также перспективы покупки сырья для потребителей Украины напрямую. Кроме того, страны договорились о совместной работе в ближайшие дни.

С российской стороны в переговорах участвовали министр энергетики Александр Новак и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Интересы Украины представляли министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, а также руководители «Нафтогаза Украины» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».

Ранее стало известно, что «Газпром» намеревается прекратить поставки газа в украинскую газотранспортную систему с 1 января 2020 года в случае, если новое транзитное соглашение не будет заключено.

Десятилетний газовый контракт Москвы и Киева истекает 31 декабря 2019 года. Стороны ведут переговоры о продолжении транзита после 2020 года, однако пока они не увенчались успехом. Российская сторона рассчитывает на краткосрочный транзитный контракт сроком на год — за это время она успеет запустить газопровод «Северный поток-2» в обход Украины. Украинская сторона настаивает на заключении долгосрочного транзитного соглашения.

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