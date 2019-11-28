В США ответили на смертоносную ракету Су-57

Сокращение габаритов ракет класса «воздух-воздух» позволит размещать их во внутренних отсеках самолетов, тем самым сохраняя малозаметные характеристики истребителей пятого поколения Су-57, F-22 Raptor и F-35 Lightning II, пишет The National Interest.

Журнал отмечает, что американский F-35 Lightning II получит ракету Peregrine, дальность которой соответствует характеристикам ракеты AIM-120 AMRAAM, а маневренность — ракете AIM-9 Sidewinder. Также истребители США получат перспективную ракету Cuda компактных размеров.

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Американские издание напоминает, что в настоящее время для F-22 Raptor и F-35 Lightning II создается ведомый беспилотник XQ-58A Valkyrie, который, в частности, может переносить ракетное вооружение. Журнал пишет, что в России для Су-57 с аналогичными целями ведутся работы над беспилотником «Охотник».

Таким образом в The National Interest прокомментировали ведущиеся в России работы по созданию для Су-57 ракеты класса «воздух-воздух», основанной на ракете Р-77.

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